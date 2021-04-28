أنقرة (زمان التركية) – انتقدت زعيمة حزب الخير المعارض في تركيا ميرال أكشنار الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب رده الهزيل على اعتراف نظيره الأمريكي جو بايدن بمزاعم مذبحة الأرمن في نهاية عهد الإمبراطورية العثمانية.

زعيمة الحزب القومي المحافظ الذي يوصف في تركيا بـ”المعتدل” بعد انفاصله من حزب الحركة القومية “المتطرف” قالت تعقيبا على أردوغان: “لقد راح زعيم العالم الذي يجول ويصول ويتحدى الجميع ليحل مكانه رجل ناعم خانع يرضى بما يملى عليه”، على حد تعبيرها.

يذكر أن حزب الخير من بين الأحزاب التي وقعت على البيان البرلماني الذي رفض جملة وتفصيلا إقدام واشنطن على وصف أحداث 2015 التي يزعم أن الأرمن تعرضوا لها بـ”الإبادة الجماعية”، معتبرًا أن ذلك تحريف لحقائق التاريخ.

وكالة بلومبرج قالت إنه رغم تصريحات بايدن التي أغضبت تركيا، إلا أن الرئيس أردوغان أحجم عن الرد بقسوة منعا لتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة حليفة الناتو.

وقالت الوكالة إن تراجع أردوغان سببه الوضع الاقتصادي الهش لبلاده.

وتابعت بلومبرج: “أردوغان أدلى فقط بتصريحات تندد بكلمات بايدن، إلا أنه لم يعلن عن تحركات أخرى، مثل تجميد صفقات الدفاع المهمة”.

كما ذكرت بلومبرج أن أردوغان الذي وجه بعض التهديدات للولايات المتحدة في الماضي مثل غلق قاعدة إنجرليك، لم ينفذ أيا منها الليلة الماضية.

وتحدثت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أيضا عن عدم اتخاذ أردوغان أي إجراء انتقامي من بايدن، بل على العكس عبر عن رغبته في العمل مع حليفه في الناتو، إلا أنها ذكرت أنه سيستغل قرار بايدن لحشد موقف مؤيد له داخليا.