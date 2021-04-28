أنقرة (زمان التركية) – داهمت قوات الأمن الألبانية مبنى بالعاصمة تيرانا للبحث عن مالك منصة توديكس للعملات الرقمية، فاروق فاتح أوزار، ب.

وخلال المداهمة تم اعتقال شخصين بسبب مساعدتهما لأوزار وتوفير مكان إقامة له، حيث تبين أن أحد الشخصين قام باستقبال أوزار في المطار ومساعدته على الاختباء.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت ادعاءات حول هروب أوزار إلى خارج تركيا في العشرين من أبريل/ نيسان الجاري بعد احتياله على نحو 400 ألف شخص من خلال منصته واختلاس ملياري دولار.

وفي إطار التحقيقات التي بدأتها نيابة الأناضول تبين أن أوزار، الذي أصدرت السلطات التركية مذكرة اعتقال حمراء بحقه، قد هرب إلى ألبانيا.

وعلى خلفية هذا الأمر شنت قوات الأمن الألبانية العديد من المداهمات للقبض على أوزار، فخلال التحقيقات التي تُدار بالتعاون مع الفريق التقني الخاصة بمديرية الأمن العام في تركيا تم التوصل إلى هوية شخصين استقبلا أوزار في مطار ألبانيا.

وأسفرت التحقيقات، التي حظيت بدعم فريقين شكّلتهما مديرية الأمن العام في تركيا ويتألف كل منهما من خمسة أشخاص، عن مداهمة المبنى حيث يختبئ أوزار واعتقال المشتبه بهم الاثنين بتهمة مساعدة أوزار وتوفير مكان إقامة له.

هذا وتبين أن أحد المشتبه بهما قام باستقبال أوزار في المطار ومساعدته على الاختباء.

وسلطت تقارير إعلامية الضوء على العلاقات الواسعة لاوزار المطلوب للعدالة مع السياسيين والمسؤولين الحكوميين ومن بينهم وزير الداخلية سليمان صويلو.

وأمس الأول أخلت السلطات في تركيا سبيل جميع المعتقلين الـ 62 في إطار تحقيقات منصة ثوديكس، المرتبطة بالاحتيال عبر العملات الرقمية، مع فرض رقابة قضائية على عدد منهم.