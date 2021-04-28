أنقرة (زمان التركية)- أجبرت السلطات الإيطالية عجوزًا معروفًا يدعى “ماورو موراندي” على مغادرة جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، بعدما كان هو ساكنها الوحيد ​​لأكثر من 30 عامًا.

عثر موراندي الشهير باسم “روبنسون كروزو الإيطالي” بالصدفة على جزيرة بوديلي، و هو الملجأ السابق للحرب العالمية الثانية، وذلك بعد تعطل قاربه خلال رحلة إلى جنوب المحيط الهادئ في عام 1989.

وعندما اكتشف أن القائم بأعمال الجزيرة على وشك التقاعد قرر كروزو إلغاء خطط العودة إلى بلده، وباع قاربه ليتولى هذا المنصب ويعيش حياة هادئة على الجزيرة منعزلاً لمدة 30 عامًا.

وعلق العجوز البالغ 81 عامًا على الواقعة قائلاً: “بعد 32 عامًا من العيش هنا، أشعر بالحزن الشديد للمغادرة.. قالوا لي إنهم بحاجة إلى القيام بعمل حكومي مكان المنزل ويبدو أن الأمر هذه المرة حقيقي”.

وتابع: “سأنتقل قريبًا إلى شقة صغيرة في لا مادالينا، أكبر جزيرة في الأرخبيل، سأعيش في ضواحي البلدة الرئيسية، لذلك سأذهب فقط للتسوق وبقية الوقت أحتفظ بنفسي.. لن تتغير حياتي كثيرًا، سأظل أرى البحر”.