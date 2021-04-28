أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن تراجع نسبة تعليم الفتيات في تركيا خلال المرحلة الابتدائية.

إحصاءات وزارة التعليم التركية تشير إلى تراجع نسبة تعليم الفتيات عقب نظام التعليم الذي تم تفعيله في العام الدراسي 2012 -2013.

وعقب التغييرات التي أجريت تراجعت نسبة تعليم الفتيات إلى 93.5 في المئة خلال العام الدراسي 2019 -2020 بعدما كانت تبلغ 98.9 في المئة خلال العام الدراسي 2012 -2013.

وتشير إحصاءات التعليم في المرحلة الابتدائية وفقا لجنس الطفل الصادرة عن وزارة التعليم التركي إلى ارتفاع نسبة تعليم الفتيات في المرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي 2013 -2014 إلى 99.6 في المئة.

وعقب العام الدراسي 2013 -2014 سجلت نسبة تعليم الفتيات بالمرحلة الابتدائية تراجعا ملحوظا، حيث بلغت نسبة تعليم الفتيات بالمرحلة الابتدائية نحو 96.5 في المئة خلال العام الدراسي 2014 -2015 ونحو 95.2 في المئة خلال العام الدراسي 2015- 2016.

وخلال العام الدراسي 2016 -2017 بلغت نسبة تعليم الفتيات بالمرحلة الابتدائية أدنى مستوياتها خلال العشرة أعوام الأخيرة مسجلة 91.2 في المئة.

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة تعليم الفتيات في عام 2019 مقارنة بعام 2017 فإنها لم تبلغ المستويات المنشودة بعد، فخلال العام الدراسي 2019 -2020 تراجعت نسبة تعليم الفتيات إلى 93.5 في المئة بعدما قاربت 99 في المئة خلال عام 2013.

وفيما يلي طرح لمعدلات تعليم الفتيات بالمرحلة الابتدائية خلال الفترة بين العام الدراسي 2012 -2013 والعام الدراسي 2019 -2020:

2012 -2013: 98.9 في المئة

2013 -2014: 99.6 في المئة

2014 -2015: 96.5 في المئة

2015 -2016: 95.2 في المئة

2016 -2017: 91.2 في المئة

2017 -2018: 91.6 في المئة

2018 -2019: 92 في المئة

2019 -2020: 93.5 في المئة