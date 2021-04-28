أنقرة (زمان التركية) – قالت جمعية رجال الأعمال والصناعيين التركية “توسياد” إن البطالة وتكلفة المعيشة تهدد مستقبل الأتراك.

وقال سيمون كاسلوسكي، رئيس مجلس إدارة “توسياد” إن الزيادة في أرقام البطالة مستمرة بسرعة وأن البطالة واسعة النطاق تمر بفترة صعبة تصل إلى 28٪.

وأضاف كاسلوسكي أن البطالة وتكاليف المعيشة لا تهدد حاضر الأتراك فحسب، بل مستقبلهم أيضًا، مؤكدًا أن البلاد بحاجة إلى خطوات جادة للغاية وإحراز تقدم في هذه المجالات.

وتابع رئيس توسياد: “نحن بحاجة إلى الخروج من دوامة التضخم والفوائد والعملات التي ما زلنا نناقشها في المنزل وقراءة ومتابعة المسار العالمي بشكل صحيح. وإلا فلن نتمكن من الحفاظ على مكانتنا في الاقتصاد العالمي”.

وشدد كاسلوسكي على أنه في حالة الفشل في محاربة التضخم، فمن المتوقع ظهور مشاكل اقتصادية أخرى، ولذلك من الضروري قبول ذلك علانية والعمل في هذا الاتجاه، وإلا فلن يكون من الممكن الوصول إلى الموارد الخارجية المطلوبة لتمويل النمو على المدى المتوسط ​​والطويل وبناء عليه فسوف تتعمق البطالة.

وصرح سيمون كاسلوسكي أنه في الوقت الذي زادت فيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل مع سياسة نقدية صارمة في الفترة الأخيرة، انخفضت علاوة المخاطر وتم تخفيض أسعار الفائدة المتوسطة والطويلة الأجل التي تحتاجها بيئة الاستثمار.

وأكد رئيس توسياد أنه إذا كان بإمكاننا القيام بذلك، يمكننا رفع اقتصادنا من جديد على أساس الاستثمار والتوظيف والانتاج والتصدير.