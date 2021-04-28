أنقرة (زمان التركية) – اتخذ البرلمان التركي خطوة جديدة في سبيل التقارب مع مصر، وتم إقرار مذكرة حول تشكيل لجنة صداقة برلمانية بين البرلمان التركي ونظيريه الليبي والمصري.

وتم التصويت على القرار بالإجماع، تزامنًا مع قرب انعقاد أول لقاء رسمي بين ممثلي وزارة الخارجية في البلدين الأسبوع المقبل.

وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم تقدم بهذا الاقتراح إلى البرلمان قبل أيام قليلة.

ومؤخرا قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية إن تطبيع العلاقات مع مصر سينعكس إيجابًا على الوضع في ليبيا الدولة التي تسعى أنقرة إلى الحفاظ على نفوذها فيها.