برشلونة (زمان التركية) – أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن برشلونة يرى محاولة باريس سان جيرمان التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمر طبيعي، خاصة وأن اللاعب لم يجدد عقده حتى الآن.

وقالت “موندو ديبورتيفو” أن برشلونة يعتبر ميسي أفضل لاعب في العالم، ومن الطبيعي القيام بهذا الأمر خاصة، وأن نادي باريس سان جيرمان يمتلك الأموال ويرغب في تكوين قائمة قوية.

ولم يجدد ليونيل ميسي عقده مع برشلونة، الذي ينتهي في يونيو المقبل، وسط ارتباط اسمه بالعديد من الأندية أبرزها مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وكشفت شبكة “تي إن تي” البرازيلية، على لسان الصحفي المخضرم، مارسيلو بيلتشر، عن تقديم سان جيرمان عرضا للبرغوث “لا يمكن رفضه”، لمدة عامين مع خيار إضافة عام آخر.

وأكدت “موندو ديبورتيفو” الصحيفة المقربة من إدارة برشلونة، أن هناك حالة هدوء في برشلونة بشأن هذا العرض، وهذا الأمر يعتبر منطقيا، لضم أفضل اللاعبين في العالم، مثلما فعل من قبل مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، من البارسا ودفع 222 مليون يورو، وكذلك ضم كيليان مبابي.

ومن جهة أخرى، يسعى برشلونة لإقناع ميسي بالاستمرار في الـ”كامب نو”، واستكمال مسيرته التي بدأت منذ عام 2000، خاصة في ضوء عودة خوان لابورتا كرئيس لبرشلونة والعلاقة الجيدة بينهما.

وعلق الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عن عرض باريس سان جيرمان لميسي، خلال المؤتمر الصحفي لما قبل مواجهة غرناطة في الدوري الإسباني، قائلا: “لست مهتما لأنني، أولا، لا أعرف ما إذا كان هذا صحيحا أم لا، وثانيا، أتمنى أن يستمر ليو معنا، ويجب أن تنتهي مسيرته هنا لأنه كان هنا طوال حياته، ولا يهمني أي شيء يقال من الخارج، وسنرى ما سيحدث حتى نهاية الموسم”.

يذكر أن ليونيل ميسي (33 عاما) يتصدر قائمة هدافي الليغا برصيد 25 هدفا، متقدما بفارق 4 أهداف على الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، ويليهما الإسباني جيرارد مورينو مهاجم فريق فياريال، في المرتبة الثالثة برصيد 20 هدفا.