عمان (زمان التركية)ــ الغرغرة بالماء والملح، تعد علاجًا طبيعيًا، وغير مكلف، ومتوفر في كل بيت، يشيد الصب بدورها في مواجهة عدة أمراض من بينها آلام الحلق الخفيفة.

فوائد الغرغرة بالماء والملح

تساهم الغرغرة بالماء والملح في مواجهة عدة أمراض تعرف على أبرزها في ما يأتي:

1. علاج التهاب الحلق

تساعد الغرغرة بالماء والملح بشكل فعال في مواجهة نزلات البرد والرشح، التي تسبب التهابًا طفيفًا في الحلق، بينما ينصح بدمجها مع تناول أدوية أخرى، مثل: اسيتامينوفين (Acetaminophen)، أو ايبوبروفين (Ibuprofen) في حالة الالتهاب الأشد، بعد استشارة الطبيب.

2. الحد من التهابات الجهاز التنفسي

تشير الدراسات إلى أن الغرغرة تساهم في الحد من مدى التعرض للعدوى في حالات الجيوب الأنفية، والتهابات جهاز التنفس.

كما أشارت دراسات أخرى إلى كون الغرغرة بالماء والملح من شأنها أن تكون من العلاجات البديلة المنزلية للقاح الانفلونزا للوقاية من الانفلونزا.

3. الوقاية من الحساسية

من فوائد الغرغرة بالماء والملح الوقاية من التهابات الحلق المتكررة والناجمة عن مثيرات الحساسية، مثل: القطط، وحبوب اللقاح في الربيع، والكلاب.

4. الحفاظ على صحة الفم

ربما تكون الغرغرة بالماء والملح من أكثر الطرق فعالية في مواجهة البكتيريا المتراكمة في الفم، حيث أن البيئة المالحة تساعد في التخلص من البكتيريا المتراكمة وتمنع تكاثرها فتساهم في تطهير الفم.

إليكم عدد من الظواهر التي تساعد فوائد الغرغرة بالماء والملح في علاجها:

التهاب اللثة.

مبيضات الفم.

تقرحات الفم.

5. الوقاية من مشاكل الأسنان

من فوائد الغرغرة بالماء والملح أنها قد تقي من العديد من المشاكل التي تصيب الأسنان، منها:

حماية مينا الأسنان من التاكل.

التخفف من أوجاع الأسنان.

منع الترسبات البكتيرية على الأسنان.

كيف نقوم بالغرغرة بالماء والملح؟

للحصول على فوائد الغرغرة بالماء والملح، اتبع الخطوات الاتية:

أذب ما بين ربع إلى نصف ملعقة من الملح في كأس من الماء الفاتر.

تمضمض بالماء جيدًا حتى يلامس الماء جميع أجزاء الفم.

احبس الماء المالح عند حلقك ليعقم الحلق.

اخرج الماء المالح من فمك، ثم تمضمض بالماء العادي.

ماذا أفعل إذا لم أستسغ الطعم أبدًا؟

في هذه الحالة يمكنك إضافة بعض المحسنات للطعم، مثل:

العسل.

الليمون.

الثوم.

الأعشاب لنزلات البرد والانفلونزا

يظهر كما قلنا أن فوائد الغرغرة بالماء والملح حقيقية ومثبتة علميًا، في ما أن المكونات سهلة ومتوفرة بالبيت، عليك إذًا بتجربة الأمر والستفادة من الوصفة.

الآثار الجانبية للغرغرة بالماء والملح

تعد الغرغرة بالماء والملح امنة للاستخدام ولكن حاول ألا تعتاد على بلع الماء المالح لأن منسوب الملح المرتفع في الدم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ونقص في الكالسيوم.

كما يجب عليك استشارة الطبيب المختص في حال كنت تعاني من أي حالات صحية تستوجب الابتعاد عن تناول الصوديوم.

لذا ينصح بالقيام بهذه الخطوات مرتين يوميًا للحصول على فوائد الغرغرة بالماء والملح، وفي حال كنت تنجح بالامتناع عن بلع الماء المالح يمكنك ممارسة الغرغرة أكثر من ذلك وحسب الحاجة.

المصدر: ويب طب