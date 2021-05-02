أنقرة (زمان التركية) – بينما تفرض السلطات في تركيا غرامات على من خرقوا حظر التجوال، في ظل الإغلاق العام، تصدر شكاوى من عدم معاملة السياح بالمثل.

فرضت الشرطة التركية غرامات على 17 شخصًا انتهكوا حظر التجوال وذهبوا إلى الشاطئ في بلدة داتشا بولاية موغلا.

وكانت الفرق التابعة لمديرية أمن البلدة تقوم بإجراء حملات مراقبة، وفي ساحل هستانه قامت عناصر الشرطة بتحذير أحد المواطنين ومطالبته بالخروج من مياه البحر. وعقب بلوغه الساحل طالبة عناصر الشرطة المواطن بإبراز هويته لتغريمه.

المواطن انتقد المعايير المزدوجة في تطبيق الحظر، قائلًا: “إن قمتم بفرض غرامة فلن أدفعها. رأيت مجموعة من الأشخاص بالمياه فأتيت أنا أيضًا ونزلت للسباحة، لكن تبين أنهم سياح.

ودخل الإغلاق التام يومه الثالث في تركيا، ضمن تدابير الحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أنه لا تزال هناك مخاوف من دخول البلاد الموجة الرابعة من تفشي الوباء، بحسب تأكيد الدكتور محمد جيهان رئيس جمعية الأمراض المعدية.

وسجلت تركيا أمس السبت 28 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بعد أن كانت الإصابات تجاوزت 60 ألف حالة في اليوم.