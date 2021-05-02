أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المرتبة الثالثة بين دول العالم من حيث عدد المفكرين المعتقلين.

ووفقًا للتقرير الذي أعلنته منظمة (قلم أمريكا Pen America)التابعة للجمعية الدولية لكتّاب القلم، فإن عدد المفكرين المعتقلين في تركيا هو 25.

كما أشار التقرير إلى أن الصين والمملكة العربية السعودية على رأس القائمة وتاتي إيران بعد تركيا.

وقد تم تسجيل عدد المفكرين المعتقلين 273 على مستوى العالم.

يذكر أنه تم سن قوانين في تركيا، زادت من تقييد حرية التعبير وقوت سلطة الرئيس أردوغان، وتمت محاكمة الكتاب الذين عبروا عن انتقادهم للرئيس أردوغان وعائلته.

وتحول قانون مكافحة الإرهاب التركي (​رقم 3713) المشرع في عام 2018 إلى سلاح يستخدم ضد المعارضة. تم سجن الناشط المجتمعي عثمان كافالا بموجب هذا القانون.