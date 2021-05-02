أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس اتحاد الغرف الزراعية في تركيا، شمسي بيركتار، إن الفجوة بين أسعار المزارعين والأسواق كبيرة.

ووفق بيانات أسعار المزارعين والأسواق خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي فإن البصل والسبانخ والبطاطس سجلت فارقا كبيرا خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.

بيركتار أضاف قائلا: “بلغ الفارق بين أسعار المزارعين وأسعار السوق خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي نحو 3.7 ضعفا في البصل الأخضر والبقدونس و3.5 ضعفًا في البصل الجاف و3.4 ضعفًا في السبانخ و3.3 ضعفًا في الحليب”.

البطاطس الأعلى زيادة في الأسعار

ذكر رئيس اتحاد الغرف الزراعية أن البطاطس سجلت أعلى زيادة في الأسواق خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي بنسبة زيادة بلغت 45.41 في المئة تلاها البصل الجاف بنحو 31.18 في المئة والقرنبيط بنحو 18.79 في المئة والزبيب بنحو 17.8 في المئة والحمص بنحو 17.43 في المئة.

وقال بيركتار إن قائمة السلع التي سجلت أسعارها أكبر تراجع في الأسواق خلال الشهر الماضي تضمنت الكرنب بنسبة بلغت 20.66 في المئة تلاه الباذنجان بنسبة بلغت 13.94 في المئة ثم البصل الأخضر بنسبة 11.48 في المئة ثم التين المجفف بنحو 10.34 في المئة ثم الفلفل الحار بنحو 4.57 في المئة ثم البقدونس بنحو 3.61 في المئة ثم البيض بنسبة 2.20 في المئة.

السبانخ تسجل أكبر تراجع بنسبة 33.33 في المئة

وأفاد بيركتار أن أسعار البقدونس والتفاح والفاصوليا الجافة والحمص والعدس الأحمر والأخضر والأرز والتين المجفف والحليب لم تسجل أية تغييرات لدى المزارعين خلال شهر أبريل/ نيسان.

وأشار بيركتار إلى تسجيل السبانخ أعلى تراجع في الأسعار بنسبة بلغت 33.33 في المئة، بينما جاء البصل الأخضر في المرتبة الثانية بنحو 30.80 في المئة تلاه الباذنجان بنسبة 27.25 في المئة ثم الكراث بنسبة 15.96 في المئة ثم الفلفل الحار بنسبة 11.85 في المئة وزيت الزيتون بنسبة 4.77 في المئة والبندق بنسبة 4.17 في المئة والخيار بنسبة 3.77 في المئة واليقطين بنسبة 1.96 في المئة والبيض بنسبة 1.79 في المئة والجزر بنسبة 1.25 المئة ثم الخس بنسبة 1.21 في المئة.