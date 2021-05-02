أنقرة (زمان التركية)ــ أيدت محكمة النقض في تركيا حكمًا بالسجن أربعة أعوام وثمانية أشهر ضد القيادي الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش، المرشح الرئاسي السابق والرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد .

قرار المحكمة العليا يوم الخميس الماضي تزامن مع محاكمة “كوباني” التي تم تأجيلها بسبب ظروف الإغلاق في تركيا.

في 26 أبريل، بدأت إجراءات المحاكمة ضد دميرطاش و107 آخرين من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة التحريض على الاحتجاجات في الشوارع عندما هدد تنظيم داعش بالسيطرة على مدينة كوباني الكردية السورية في أكتوبر 2014.

تم القبض على السياسي لأول مرة في نوفمبر 2016 مع الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي آنذاك فيجان يوكسيكداغ والعديد من أعضاء البرلمان الآخرين من حزب الشعوب الديمقراطي.

دميرتاش متهم بأكثر من 90 تهمة، بما في ذلك ارتكاب جرائم باسم جماعة إرهابية دون أن يكون عضوًا فيها.

ممثلو الادعاء يتهمون دميرطاش بأنه مرتبط بحزب العمال الكردستاني المحظور، وهو جماعة مسلحة تقاتل من أجل الحكم الذاتي الكردي في تركيا منذ أربعة عقود. يعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وكان الحكم بالسجن لمدة لمدة أربعة أعوام وثمانية أشهر صدر في عام 2017 بسبب خطاب ألقاه بمناسبة عيد النوروز، الاحتفال الكردي التقليدي بالاعتدال الربيعي ، قبل أربع سنوات.

ومع ذلك، في 20 نوفمبر 2018، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن دميرطاش محتجز بشكل غير قانوني ويجب الإفراج عنه على الفور.

بعد ذلك، سارعت محكمة استئناف أدنى إلى الموافقة على الحكم على دميرطاش بعد 14 يومًا فقط كذريعة لإبقائه في السجن، وفقًا لمحاميه. قالوا إن عملية الاستئناف الأولية يمكن أن تستغرق عادة ما يصل إلى عام.

في محاكمة كوباني، اتُهم دميرطاش بارتكاب جرائم قتل من الدرجة الأولى، ومحاولة قتل، وسرقة، وتحريض على العنف وانتهاك سلامة الدولة، بسبب خطب يُزعم أنها أدت إلى اضطرابات اجتماعية بين 6 و8 أكتوبر 2014.

قُتل نحو 34 شخصًا خلال مظاهرات حاشدة تضامنًا مع مدينة كوباني ذات الأغلبية الكردية، والتي حاصرها داعش على بعد أمتار قليلة من الحدود التركية. توفي العديد من أنصار حزب الشعوب الديمقراطي على يد الشرطة.

استشهدت لائحة الاتهام ضد دميرطاش بقول الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي عندما كانت كوباني تحت الحصار: “دعونا ننضم إلى المقاومة التاريخية معًا، لذلك ستتاح لنا الفرصة لبناء تحالف تاريخي ووحدة تاريخية بعد ذلك”. قال شاهدان سريان للمحكمة إن حزب العمال الكردستاني أمر دميرطاش بالتحدث بهذه الكلمات.

في النص الكامل للخطاب الذي أصدره حزب الشعوب الديمقراطي ، دعا دميرطاش إلى بناء السلام ومنع “الخطأ التاريخي”. وقال الحزب إن هذا السياق “يظهر بوضوح أن” دميرطاش “كان يدعو إلى الوحدة مع الحكومة التركية والمجتمع الدولي لمحاربة داعش.

ستعقد الجلسة التالية لمحاكمة كوباني في 18 مايو بعد تأجيلها بسبب إغلاق COVID-19 الأخير.

في غضون ذلك ، لا يزال حزب الشعوب الديمقراطي يواجه خطر الإغلاق من قبل السلطات. في 17 مارس / آذار ، رفع المدعون العامون دعوى قضائية إلى المحكمة الدستورية سعياً لحل الحزب، مستشهدين بقضايا الإرهاب ضد عشرات المسؤولين الكبار.

يعد حزب الشعوب الديمقراطي حاليًا ثاني أكبر كتلة معارضة وثالث أكبر حزب في البلاد.