أنقرة (زمان التركية) – وجه رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا، أحمد داود أوغلو، دعوة إلى الحكومة للحد من وقائع الانتحار المتزايدة بسبب المشاكل المادية.

وخلال رسالة مصورة نشرها على تويتر دعا داود أوغلو الحكومة إلى إعلان حزمة مساعدات مادية بشكل فوري.

وذكر داود أوغلو في رسالته أن الشعب بات مستنزفا، وأضاف قائلا: “اخرجوا من تلك الأبراج العاجية، واستمعوا إلى حال الشعب، ولتعلنوا حزمة مساعدات طارئة بشكل فوري”.

ودعا داود أوغلو إلى عدم تحويل المساعدات إلى دعم يصب في صالح رجال الأعمال المقربين من السلطة، قائلا: “قوموا فورا بتخصيص وتوزيع جزء من الدخل القومي على التجار والعمال والعاطلين عن العمل والمزارعين الذين يشعرون بحاجة إلى الدعم الاجتماعي. لا تحولوا شهر رمضان المبارك إلى جحيم للمواطنين”.

أضاف داود أوغلو قائلا: “أخاطب أصحاب السلطة الذين فقدوا شعور التعاطف وأصبحوا في عزلة عما يشعر به الشعب. كفى هذا! صبر الشعب ينفذ”.

وتتزايد وقائع الانتحار المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية في تركيا.

الأزمة الاقتصادية في تركيا تتفاقم بفعل الاغلاقات الجزئية والكلية التي تشهدها البلاد منذ أشهر لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في ظل عدم تعويض أصحاب الاعمال التجارية، حيث أسفر ذلك عن إفلاس عدد من الشركات وأصحاب المحال التجارية ومعاناة المواطنين في توفير قوت يومهم وتسبب إحساس العجز والمحاصرة في تزايد وقائع الانتحار بالبلاد.