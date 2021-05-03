أنقرة (زمان التركية)- طردت الشرطة في تركيا المصلين من أحد المساجد في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا بشكل مهين لا يراعي حرمة مكان العبادة.

قال أعضاء مؤسسة “فرقان” التركية الدينية الذين أرادوا الاعتكاف في أحد مساجد غازي عنتاب، إن الشرطة فرقتهم باستخدام غاز الفلفل وطردتهم من المسجد.

أعضاء وقف “فرقان” قالو إنه تم استخدام غاز الفلفل خلال أدائهم الصلاة في المسجد، ونشروا العديد من مقاطع الفيديو التي توثق ذلك.

وأدان ألب أرسلان كويتول، مؤسس وقف فرقان، قيام شرطة غازي عنتاب، بطرد المصلين قسراً من المسجد واقتيادهم إلى مركز الشرطة.

وتابع كويتول الذي ينتقد الرئيس أردوغان في خطبه وسبق سجنه لهذا السبب: “أنا متأكد من أن إخواني من غازي عنتاب سيخوضون النضال اللازم بشكل حاسم وشرعي وأن الذين ارتكبوا هذه القسوة سيندمون على ما فعلوه”.

وكان ألب أرسلان كويتول، مؤسس مؤسسة فرقان، كان قد قال في برنامج شارك فيه خلال الأيام السابقة، إنهم سيعتكفون في المسجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان.

وبعد تصريحات كويتول تم اعتقال 8 من أعضاء مؤسسة فرقان.

الإعلامي يوسف الشريف علق على الواقعة عبر حسابه على تويتر بالقول: لو أن حكومة من أحزاب المعارضة فعلت ذلك، لبقينا لعقود نسمع قصصا من حزب العدالة والتنمية، عن “قمع الأحزاب العلمانية للمسلمين المتدينين في تركيا”!

“https://twitter.com/AlsharifSKY/status/1389143490047709185