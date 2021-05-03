أنقرة (زمان التركية) –زعم صحفي تركي أن مؤسس شركة بيونتك المطورة للقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا، أوغور شاهين، عرض على الحكومة التركية منحها اللقاح بسعر التكلفة غير أن عرضه قوبل بالرفض.

وتداول الصحفي سرداد أكينان هذا الادعاء المثير للجدل خلال مشاركته على قناة KRT TV، حيث ذكر أن شاهين أراد تقديم اللقاح إلى دولتين بسعر التكلفة دون إضافة أرباح عليه ألا وهما ألمانيا وتركيا التي ولد وترعرع بها.

وأضاف أكينان ذو الأصول التركية الذي يعيش حاليا في ألمانيا أنه تم إجراء مباحثات في أنقرة بشأن الأمر من خلال وزارة الصحة مفيدا أن شاهين استخدم اللقاح الصيني كمرجع وعرض على السلطات التركية منحها اللقاح بسعر 9 دولارات للجرعة الواحدة.

وأوضح أكينان أن الحكومة التركية رفضت عرض شاهين هذا قائلا: “لماذا؟ لأنه لن يحقق أرباحا للخزانة. هذه فضحية كبيرة وأعتقد أنها ستنكشف”.

وطلبت تركيا جرعات من اللقاحين الصيني والروسي، فيما قالت تقارير إن عملية استيراد اللقاحات بها شبهات فساد.