أنقرة (زمان التركية)- اعترض صحفي تركي، على تقرير رسمي حول وفاة شقيقه.

الصحفي شوكرو كوتشوك شاهين، اعترض على التقرير لأنه أكد أن الوفاة تمت لأسباب طبيعية وليس بسبب مرض معدي، بينما كان يعاني شقيقه البالغ 59 عامًا من فيروس كورونا.

ويفتح هذا الحدث المزيد من الشكوك حول دقة تسجيل وفيات وإصابات فيروس كورونا في تركيا.

وخلال تدوينة على حسابه الرسمي على تويتر، قال كوتشك شاهين إن الدولة تسخر منهم رغم معاناتهم بسبب وفاة شقيقه.

وتابع الصحفي التركي: “كيف فقد حياته؟ كان اختبار COVID إيجابيًا. مكث 4 أيام في المنزل. ثم اضطررنا إلى نقله إلى المستشفى عندما بدأت مشكلة التنفس لديه. تم نقله إلى العناية المركزة في المستشفى. خلال هذه الفترة، كان يعاني من مشكلة الأكسجين، وتدهورت معدلات CRP وغيرها. ضربت عاصفة السيتوكين جسده -رد مناعي مفرط-. لذلك تضررت جميع الأعضاء الأخرى. توقف القلب لمدة 10 دقائق مثلا. لقد فقدنا أخي العزيز جمال، الذي لم يكن يعاني من مشاكل صحية من قبل ولم تكن لديه شكاوى صحية، بعد 25 يومًا من نتيجة اختباره إيجابية”.

وتساءل شوكرو “كيف تؤدي حياة مريض نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل الإيجابي إلى “موت طبيعي غير معدي”؟ هل يستطيع أحد أن يشرح ذلك؟ أليس هذا خداع فلماذا تقوم الدولة بهذا ضدنا ؟! بصفتي أحد أفراد أسرة أخي المتوفى، أسأل كمواطن ؛ لماذا هذا الخداع؟”

في تركيا، يبلغ حاليا عدد الحالات اليومية ما بين 30-40 ألف حالة في اليوم بعد أن كان قد تجاوز الشهر الماضي 60 ألف حالة في اليوم.