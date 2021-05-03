أنقرة (زمان التركية) – قالت مصدر تركية إن وفدًا دبلوماسيًا من تركيا برئاسة نائب وزير الخارجية توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم في إطار مباحثات استعادة العلاقات بين تركيا ومصر.

موقع خبر ترك قال إن سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي يترأس الوفد إلى مصر بعد سنوات من انقطاع العلاقات بين البلدين.

وفي نوفمبر 2013 تبادلت مصر وتركيا طرد السفراء.

ومن اللافت أن الزيارة جاءت بالتزامن مع مغادرة وفد آخر إلى ليبيا.

وأفادت مصادر مطلعة أن تركيا استجابت لقسم من المطالب والشروط المصرية، وأرسلت في هذا الإطار كلا من وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ووزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس المخابرات هاكان فيدان إلى ليبيا من أجل إجراء مفاوضات ثنائية بهدف الانسحاب من ليبيا.

وذكرت المصادر ذاتها أن تركيا ترغب أيضًا في التصالح مع كل من السعودية والإمارات عن طريق وساطة مصرية محتملة.

كان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أعلن أن لقاء على مستوى نواب الوزراء سيتم خلال شهر مايو الجاري في القاهرة.

ومؤخرًا قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية إن تطبيع العلاقات مع مصر سينعكس إيجابًا على الوضع في ليبيا الدولة التي تسعى أنقرة إلى الحفاظ على نفوذها فيها.

وكان البرلمان التركي قد اتخذ خطوة جديدة في سبيل التقارب مع مصر، وتم إقرار مذكرة حول تشكيل لجنة صداقة برلمانية بين البرلمان التركي ونظيريه الليبي والمصري.

–