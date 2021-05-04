أنقرة (زمان التركية) – أعلنت مصر رسميًا توصلها إلى اتفاق لشراء 30 مقاتلة رافال من فرنسا لتدعيم سلاح الجو بالجيش المصري.

ويعد هذا أول اعتراف رسمي بهذا الادعاء الذي تداوله موقع ديسكلوز الاستقصائي يوم الإثنين الماضي.

وكان موقع ديسلكوز ذكر أنه تم إقرار الصفقة في نهاية شهر أبريل/ نيسان وأنه قد يتم التوقيع على الاتفاقية خلال زيارة الوفد المصري إلى باريس اليوم الثلاثاء مفيدا أن قيمة هذه الاتفاقية ستبلغ 3.75 مليار يورو.

ولم يدلي الجانب المصري بأية تصريحات حول مبلغ الصفقة، حيث اكتفت وزارة الدفاع بإعلان أنه سيتم سداد القيمة بقرض لمدة عشر سنوات.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد صرح خلال كلمته في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي أنه لا يرغب في ربط مبيعات السلاح إلى مصر بأوضاع حقوق الانسان داخلها نظرا لكون إجراء كهذا قد يضر بمعركة القاهرة ضد الإرهاب بالمنطقة.

هذا وذكرت وكالة رويترز أنه خلال الفترة بين عامي 2013 و2017 باعت فرنسا، التي أصبحت المزود الرئيسي لمصر بالسلاح، 24 مقاتلة إلى القاهرة.