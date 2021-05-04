أنقرة (زمان التركية) – نفى الكاتب الصحفي التركي راغب سويلو صحة الأنباء التي نشرتها عديد من وسائل اإعلام التركية حول توجه وفد دبلوماسي تركي إلى القاهرة في إطار مباحثات استعادة العلاقات، إلا أن المصادر تؤكد أن اللقاء سوف يتححق على كل حال في الأيام القادمة.

زعم مدير الأخبار الخارجية في صحيفة خبر ترك تشاتينير تشاتين يوم الاثنين أن وفد دبلوماسي برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سدات أونال وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة أمس الاثنين، إلا أن هذا الخبر لم يؤيد صحته مصادر الخارجية التركية.

في حين نشر اليوم الصحفي الآخر راغب سويلو تغريدة قال فيها: “لا يزال سادات أونال في أنقرة رغم المزاعم الواردة بتوجهه إلى القاهرة، ورغم ذلك لم تنشر صحيفة خبر ترك تكذيبا لخبرها وأن الخبر منتشر في عديد من المواقع الأخرى أيضًا”.

وفي غضون ذلك، نشرت الخارجية التركية تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر أيدت صحة تصريحات الكاتب سويلو، حيث قالت إن نائب وزير الخارجية سدات أونال استقبل السفير الروسي في مقره.

ولكن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أول من أشار إلى زيارة سيجريها وفد دبلوماسي إلى مصر على مستوى نواب الوزير.