مكسيكو سيتي (زمان التركية) – فقد 15 شخصا على الأقل حياتهم وأصيب 70 آخرون في انهيار جسر لحظة مرور قطار أنفاق.

وفقا لوكالة إدارة المخاطر الشاملة والحماية المدنية في مكسيكو سيتي، وقع الحادث في وقت متأخر ليل الاثنين بالقرب من محطة اوليفوس على خط مترو 12 بجنوب العاصمة المكسيكية.

عمدة مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم، قالت من مكان الحادث، عبر “تويتر” : “رجال الإطفاء وموظفو السلامة العامة يعملون. ويستعد العديد من المستشفيات. وسنقدم مزيدا من المعلومات قريبا”.

رجال الإطفاء والإنقاذ بذلوا جهودا طوال الليل لإخراج ركاب القطار، وسط الأنقاض والكابلات وقطع المعادن الملتوية.