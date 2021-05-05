أنقرة (زمان التركية) – يسعى نادي إيه سي ميلان الإيطالي لضم نجم المنتخب التركي لكرة القدم، يوسف يازيجي، الذي انتقل من صفوف نادي طرابزون سبور إلى صفوف نادي ليل الفرنسي خلال الانتقالات الصيفية لعام 2019.

وتبين أن نادي إيه سي ميلان، الذي يضم أيضا في صفوفه هاكان شالهان أوغلو، بدأ المفاوضات مع نادي ميلان وأن النادي الإيطالي عازم جدا على ضم يازيجي إلى صفوفه، حيث تدور الأحاديث حول عرض النادي الإيطالي 50 مليون يورو لضم يازيجي إلى صفوفه.

وفي حال تم الاتفاق سيحظى يازيجي بقفزة كبيرة في مسيرته الكروية.

هذا ويتابع نادي طرابزون سبور التطورات عن كثب في الوقت الذي تترقب فيه إدارة النادي الإيطالي انتقال النجم التركي إلى صفوفها، حيث يخطط نادي طرابزون سبور لإنفاق جميع الأموال التي سيحصل عليها من تلك الصفقة وهو ما سيعزز فرصه في تشكيل فريق قوي قادر على قنص البطولة.

وإذا ما انتقل يازيجي إلى النادي الإيطالي مقابل هذا المبلغ فإن نادي طرابزون سبور سيحصل على 20 في المئة من فارق الربح المقدر ب32.5 مليون يورو، أي أن النادي التركي سيحصل على 6.5 مليون يورو.