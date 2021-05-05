أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الخارجية التركية إجراء مشاورات سياسية مع الجانب المصري على مدار يومي الأربعاء والخميس في القاهرة.

وذكرت الخارجية في بيانها أن المشاورات السياسية ستجري في القاهرة يومي الخامس والسادس من مايو الجاري برئاسة نائب وزير الخارجية التركي، السفير سدات أونال، ونائب وزير الخارجية المصري، السفير حمدي سند.

وأضافت الخارجية في بيانها أن المشاورات الاستطلاعية ستتضمن بحث الإجراءات الواجب اتخاذها لتطبيع العلاقات بين البلدين في إطار ثنائي وإقليمي.

استئناف العلاقات الدبلوماسية

يُذكر أن العلاقات بين البلدين كانت قد انقطعت عقب الإطاحة بالرئيس المصري السابق، محمد مرسي في 2013 وتراجعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى القائم بالأعمال.

وفي 12 مارس/ آذار هذا العام أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، رغبة بلاده في استئناف العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

وخلال الأيام الماضية تقدمت الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمقترح برلماني لتشكيل مجموعة صداقة بين مصر وتركيا، وتم التصديق على المقترح وقبوله.

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