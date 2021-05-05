الحسكة (زمان التركية) – قال مسئول سوري إن الخطوة التي اتخذتها تركيا مؤخرًا بخفض مياه نهر الفرات أدى لجفاف نهر الخابور وروافده.

وأضاف مدير الموارد المائية في الحسكة عبد العزيز أمين – بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية – أن تركيا لم تلتزم بالاتفاقية الموقعة مع سوريا حول حصص المياه الخاصة بنهر الفرات، وأنها قامت بالسطو على كميات كبيرة من المياه دون وجه حق، مما أنعكس بالسلب على الحياة البيئية والاجتماعية في الحسكة.

وتابع أن نهر الخابور أصبح جافا هو و روافده، والتي كان التدفق الاعتيادي لها خلال هذه الفترة من العام بين 5 و 8 أمتار مكعب بالثانية.

وأشار إلى أن جفاف نهر الخابور وروافده أدى إلى إلغاء عدد من المشاريع الخاصة بالري واستصلاح الأراضي الزراعية.

بينما صرح مدير الشركة العامة لكهرباء الحسكة أنور عكلة، بأن المحافظة أصبحت بلا كهرباء لليوم الخامس على التوالي، كونها تعتمد على توليد الكهرباء من نهر الخابور.