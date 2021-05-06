أنقرة (زمان التركية) – تبين أن قائمة أقل الولايات التركية من حيث إصابات فيروس كورونا المستجد مقارنة بالأسبوع الماضي التي نشرها وزير الصحة، فخر الدين كوجا، لا تتماشى مع الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة.

وذكر كوجا أن ولاية إزمير هي الأكثر تراجعا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، غير أن إحصاءات وزارة الصحة تشير إلى أن ولاية شانق قلعة سجلت أكبر تراجع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وخلال تغريدة نشرها مؤخرا أفاد كوجا أن معدلات الإصابة بالفيروس في ولاية إزمير تراجعت بنحو 399.78 إصابة لكل مئة ألف مواطن لتتراجع إلى 439.11 إصابة.

وتبين أيضا أن الولايات الأخرى التي أوردها كوجا ضمن قائمة الولايت الأكثر تراجعا في معدلات الإصابة كانت خاطئة، حيث تضمنت القائمة كل من سقاريا وأضنة وكيرشهير وكارس وتوكات وباتمان ونفشهير ومانيسا عوضا عن إسطنبول وجيراسون ويالوفا وتكرداغ وبايبورت وكوجالي وسنوب وكيركلاري.

وكانت ولاية زونجولداك هي المدينة الوحيدة الصائبة ضمن القائمة.

هذا ولم يدلي مسؤولو وزارة الصحة بأي تصريح رسمي حول الأمر بعد.

وسجلت تركيا يوم أمس الأربعاء 26 ألف 476 حالة إصابة، بعد أن كانت الإصابات تجاوزت الشهر الماضي 60 ألف حالة يوميا، ما اضطر الرئيس رجب أردوغان لإعلان حالة الإغلاق الكلي لمدة 17 يومًا بداية من الخميس الماضي.