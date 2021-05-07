القاهرة (زمان التركية) – رحب الامين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد ابو الغيط بدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لرفع براءات لقاحات كوفيد-19 مؤقتا، معتبرا ان من شأن هذه الخطوة الهامة أن تساهم في التسريع من وتيرة انتاج اللقاحات ووصوله إلى أكبر عدد من الدول ومن السكان.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة أن الامين العام يعتبر أنه في ظل الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن كوفيد 19 وما واكبها من ظروف استثنائية، تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية، لا يمكن إلا الإشادة بهذا القرار الشجاع والتاريخي الذي ينسجم تماما مع النداءات التي دأبت الجامعة علي اطلاقها من أجل توفير لقاح آمن وفعال وتضامني للجميع.

وعبر المصدر عن الأمل في ألا تعرقل بعض الدول الغربية تنفيذ هذا القرار علي المستوي العالمي، وكذلك الأمل في أن يساهم هذا القرار في إنهاء النقص الحاصل في الامدادات الخاصة بلقاح كورونا حيث لم تتمكن حتى الآن معظم الدول النامية من إطلاق حملة التلقيح.

ونبه المصدر الي أن الجامعة تدعو منذ البداية الي التحرك الدولي الجماعي من اجل تطويق هذا الوباء، مؤكدا ان الجامعة تضع إتاحة اللقاح لدولها الأعضاء أولوية رئيسية. وخلُص إلى أن الهدف العالمي في هذه الظروف الصعبة ينبغي ان يكون توفير أكبر كمية ممكنة من اللقاحات الآمنة والفعالة لأكبر عدد ممكن من الناس في أسرع وقت، مبديا تفهمه للأهمية التي تكتسيها مسألة حقوق الملكية الفكرية بالنسبة للشركات المنتجة.

وأعرب المصدر عن دعم الأمين العام الكامل لجهود الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية التي تسعى لحشد تعاون متعدد الأطراف لضمان الحماية المتكافئة من أجل نشر اللقاح في المجتمع العالمي بأسره.