باريس (زمان التركية) – أعلن نادي لوهافر وفاة حارس مرماه السابق كريستوف ريفو عن 49 عاما، بعدما أمضى معظم مسيرته الكروية معه، كما دافع أيضا عن ألوان أندية باريس سان جيرمان ورين وتولوز.

وأفاد لوهافر في بيان: “غادرنا رجل غير عادي وترك النادي يتيما من أحد أبرز لاعبيه. كل مشاعرنا وأفكارنا مع عائلته وولديه”.

ونعى عالم كرة القدم الحارس ريفو الذي وجد متوفيا في منزله، فيما أثنت عدة أندية على خصال الراحل من بينها سان جيرمان الذي عبر على مواقع التواصل الاجتماعي عن “حزنه العميق”، على غرار رين وتولوز.

ولد ريفو في منطقة باريس واكتشف لوهافر موهبته باكرا خلال مباراة للفئات العمرية للشبان في عام 1998، فانتقل إلى مركز تدريب عميد الأندية الفرنسية قبل أن يفرض نفسه في الفريق الأول في الـ “ليغ1” ويصبح معشوق الجماهير.

وفي صيف 1997، انضم إلى سان جيرمان لخلافة حارسه برنار لاما، فلم تكن مهمته سهلة خصوصا بعد الخسارة 1-5 أمام بايرن ميونيخ في مسابقة دوري أبطال أوروبا، ما انعكس على ثقته بنفسه وحطم آماله بالانضمام إلى المنتخب الفرنسي قبل كأس العالم 1998.

عاد إلى التألق بين الخشبات الثلاث مع رين قبل أن يمضي ستة أعوام مع تولوز (2000-2006)، ليعود مجددا إلى رين كحارس احتياطي. وفي العام 2007 عاد إلى لوهافر أساسيا وساعده للعودة إلى النخبة.

اعتزل كرة القدم عام 2010 في سن الـ 38 عاما بعد مسيرة خاض خلالها حوالي 450 مباراة، وظل في أروقة النادي النورماندي كاداري ومدير رياضي ومكتشف للمواهب، كما جلس على مقاعد المدربين في عدة مناسبات.