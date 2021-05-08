أنقرة (زمان التركية)ــ بلغت صادرات تركيا من صناعة الصلب 5.5 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2021، واحتلت إسرائيل المرتبة الأولى في المبيعات بـ 389.5 مليون دولار.

وفق بيانات وزارة التجارة وجمعية المصدرين الأتراك، زادت صادرات تركيا في أبريل بنسبة 109٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 18.8 مليار دولار. تم تسجيل هذا كأعلى رقم تصدير لشهر أبريل على الإطلاق.

في الفترة من يناير إلى أبريل، بلغت صادرات تركيا 68.8 مليار دولار.

في الفترة المذكورة، لوحظ أن صادرات منتجات صناعة الصلب في تركيا زادت بانتظام على مدى أشهر.

وفي القطاع بلغت الصادرات مليار و55 مليون دولار في يناير و1 مليار 211 مليون دولار في فبراير و1 مليار 543 مليون دولار في مارس و1 مليار 658 مليون دولار في أبريل. في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، بلغ حجم تصدير القطاع المعني 4 مليارات و 10 ملايين دولار.

وبذلك زادت صادرات صناعة الصلب في الأشهر الأربعة الأولى من العام بنسبة 36.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 5 مليارات و 466 مليون دولار.

عندما تم تحليل توزيع الصادرات من صناعة الصلب حسب الدول، تبين أن إسرائيل تحتل المرتبة الأولى. في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (أبريل)، زادت الصادرات إلى إسرائيل في هذا القطاع بنسبة 38.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 389.5 مليون دولار.

وفي هذه الفترة، بلغت الصادرات إلى إسبانيا بـ 350.2 مليون دولار، وإيطاليا بـ 288.7 مليون دولار، ورومانيا بـ223.8 مليون دولار، والعراق بـ 222.5 مليون دولار بعد إسرائيل.

إسطنبول في المقدمة

بالنظر إلى توزيع الصادرات التي حققتها صناعة الصلب في الفترة من يناير إلى أبريل حسب المحافظات، لوحظ أن إسطنبول كانت المحافظة ذات أعلى الصادرات. في الفترة المذكورة، تم تصدير 2 مليار 845.2 مليون دولار من صادرات صناعة الصلب من هذه المدينة. وتلاها إسطنبول هاتاي بـ 464.3 مليون دولار ، وكوجالي بـ 453.3 مليون دولار، وإزمير بـ253.1 مليون دولار، وبورصة بـ 239.1 مليون دولار.