أنقرة (زمان التركية) – صرح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار بأن “العلاقات بين تركيا ومصر تتطور باستمرار، لافتًا إلا أنها ستصل مستويات رفيعة قريبا”.

وقال: “تجمعنا علاقات أخوة وصداقة وقيم مشتركة مع الشعب المصري، ولا يمكن فصلنا عن بعضنا البعض، ربما كان هناك توقف في علاقاتنا لعدة أسباب، لكنني واثق من كل قلبي أن هذا سيتم تجاوزه في وقت قصير وأن أخوتنا وصداقتنا مع مصر ستصل إلى مستويات رفيعة جدا مرة أخرى، وسنرى ذلك خلال الفترة المقبلة”، مشيرا إلى أن “تطور العلاقات بين أنقرة والقاهرة، سيكون مفيدا وضروريا للغاية لكل من تركيا وليبيا ومصر”.