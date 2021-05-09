أنقرة (زمان التركية) – سجلت أرباح بنك خلق Halkbank في تركيا تراجعًا حادا بالموازنة الخاصة بنشاط الربع الأول من العام الجاري.

ووفق الموازنة المرسلة إلى منصة الإفصاح العام بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري صافي أرباح بنك خلق 59 مليون و35 ألف ليرة.

وتشير هذه الاحصائيات إلى تراجع حاد في صافي أرباح بنك خلق بنسبة بلغت 92 في المئة مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي.

وكان بنك خلق قد أعلن خلال الربع الأول من العام الماضي تحقيقه صافي أرباح بقيمة 825 مليون و85 ألف ليرة. واختتم البنك العام الماضي بصافي أرباح بلغت مليارين و600 مليون و45 ألف ليرة.

يذكر أن بنك خلق متورط في قضية ينظرها القضاء الأمريكي بخصوص خرق العقوبات الأمريكية على إيران، ومن المنتظر فرض عقوبات مالية عليه.