أنقرة (زمان التركية)- قال خبير اقتصادي إن البنك المركزي التركي الذي فقد من رصيد الاحتياطي النقدي 128 مليار دولار خلال الفترة الماضية، باع 159 طنا من الذهب.

البنك المركزي التركي باع الكمية الهائلة من رصيد الذهب في 7 أشهر، وفق الخبير الاقتصادي أوغور جورساس الذي قال إنه تم بيع 159 طنًا من الذهب في الفترة من يوليو 2020 إلى فبراير 2021.

وقال جورساس: “لقد تحول البنك المركزي إلى اللعب بالعملات الأجنبية واحتياطيات الذهب”.

وأشار جورساس إلى أن البنك المركزي التركي زاد احتياطياته من الذهب من 116 طنًا في عام 2017، إلى 469 طنًا في يوليو 2020، ثم بدأ بعدها في البيع حتى فبراير 2021.

وبحسب المحلل، انخفض الذهب الذي بحوزة البنك المركزي التركي إلى 310 طنًا في فبراير 2021.

صرح جورساس أنه البنك المركزي شعر بالحاجة إلى بيع 159 طنًا من الذهب بسبب السياسة الاقتصادية الخاطئة للبنك المركزي التركي التي ادت إلى ذوبان احتياطيات النقد الأجنبي.

وأكد جورساس أنه تم بيع رصيد الذهب ليحل محل رصيد العملة النقدية المستنزفة، وتم تحويل مكاسب قيمة الذهب إلى أرباح في الميزانية العمومية.

واعتبر جورساس أنه تم تحويل البنك المركزي التركي إلى صندوق تحوط من خلال التلاعب بالعملات الأجنبية واحتياطيات الذهب.

وكان وزير المالية التركي لطفي إلفان علق على قضية فقدان 128 مليار دولار من البنك المركزي بتصريحات تشير إلى أن المركزي أنفق المبالغ الهائلة بالعملة الأجنبية أثناء تولي وزير المالية السابق بيرات ألبيراق المنصب، في سبيل دعم العملة المحلية، بعد أن فقدت الليرة التركية كثيرًا من قيمتها أمام العملات الأجنبية، وارتفع التضخم بشكل كبير.