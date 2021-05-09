أنقرة (زمان التركية) – أعلنت الحكومة التركية أن عبور الجسور والطرق السريعة الخاضعة لإدارة الطرق البرية سيكون مجانيًا طوال فترة عيد الفطر المبارك وذلك بموجب قرار رئاسي.

وبموجب القرار الصادر عن الرئيس رجب أردوغان، فإن الجسور والطرق السريعة وقطار مرمراي وقطار باشكنتراي سيعملون بشكل مجاني خلال تلك الفترة.

واعتبارا من الساعة الثانية عشر من ليلة الثاني عشر من مايو وحتى الساعة السابعة من صباح يوم السابع عشر من مايو، سيكون العبور مجانيا من الجسور والطرق السريعة مثل جسري شهداء 15 يوليو/ تموز والسلطان الفاتح .

وعلى الصعيد الآخر سيقدم قطارا مرمراي وباشكنتراي خدماتهما بشكل مجاني اعتبارا من الساعة الثاني عشر من ليلة الثاني عشر من مايو وحتى الساعة الثانية عشر من ليلة السادس عشر من مايو.

هذا ولن يتضمن هذا القرار الجسور والطرق السريعة التي تم إنشاؤها بطريقة “أنشيء – أدر – انقل الملكية” كجسري عثمان غازي والسلطان سليم الأول.

لكن من اللافت أن القرار اتخذ على الرغم من الإغلاق الكامل المفروض في تركيا.

وكان الرئيس رجب أردوغان أصدر قرارا بفرض لإعلان حالة الإغلاق الكلي لمدة 17 يومًا بداية من الخميس الماضي 29 أبريل.

وسيتطلب السفر بين المدن التركية إذنا خاصا خلال الإغلاق، مع شرط خفض عدد الركاب في الحافلات إلى النصف.

وشددت وزارة الداخلية على أن المخالفين لحظر التجوال، ستفرض عليهم عقوبة إدارية مالية بموجب قانون السلامة الصحية العامة.