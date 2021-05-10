أنقرة (زمان التركية) – نفت السفارة الإيرانية في أنقرة الخبر الذي نشرته وكالة أنباء “الأناضول” التركية حول إرسال طهران 120 مقاتلا سوريا من محافظة دير الزور في سوريا إلى اليمن.

وكتبت السفارة الإيرانية في أنقرة عبر صفحتها الخاصة على “تويتر”: “تنفي السفارة الإيرانية في أنقرة الأنباء التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول حول قيام القوات العسكرية الإيرانية بنقل مقاتلين من سوريا إلى اليمن، وتؤكد السفارة على أن هذه المزاعم مؤشر على الجهل بالحقائق على الأرض”.

وأضافت السفارة الإيرانية أن “هذه المزاعم تتعارض مع مقاربة إيران للحرب الكارثية واللاإنسانية ضد الشعب اليمني، ولطالما دعت إيران إلى إنهاء الحرب على اليمن ودعمت جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي”.

وكانت “الأناضول” نقلت عن مصادر مطلعة أول من أمس الجمعة، أن “الحرس الثوري الإيراني أرسل عناصر سورية تابعة له إلى اليمن، للقتال بجانب جماعة “أنصار الله” الحوثية مقابل رواتب شهرية”.

وقالت المصادر وفق “الأناضول”، إن “الحرس الثوري أرسل دفعة أولى تضم نحو 120 مرتزقا من بلدات ومدن محافظة دير الزور شرقي سوريا، إلى اليمن للقتال في صفوف الحوثيين ضد الحكومة اليمنية