القاهرة ( زمان التركية) – أبلغت مصر السفيرة الإسرائيلية في القاهرة رفضها الاعتداءات على الفلسطينيين في القدس وضرورة السماح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى بحرية وأمان.

وكان قد تم استدعاء السفيرة الإسرائيلية لإبلاغها احتجاج القاهرة.

وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان إن السفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية، اجتمع يوم الأحد مع سفيرة إسرائيل أميرة أورون، بحضور السفير حسام علي مدير إدارة إسرائيل، وتم التأكيد خلال اللقاء على “موقف مصر الرافض والمستنكر لاقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك”، كما تم التشديد على ضرورة “احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية”.

ذكر البيان أنه “تم التشديد أيضًا خلال اللقاء على كافة النقاط الواردة في البيان الصادر عن الوزارة أول أمس الموافق 7 مايو الجاري بشأن التطورات المثيرة للقلق بالقدس“.

الخارجية المصرية قالت إنه “طُلب من السفيرة الإسرائيلية نقل رسالة إلى المسئولين الإسرائيليين مفادها ضرورة توفير الحماية للمصلين والسماح لهم بالصلاة في أمان وحرية، وقيام السلطات الإسرائيلية بتحمل مسئولياتها إزاء ضبط الوضع الأمني في القدس”.

يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى يوم الجمعة الماضي وطردت المصلين وتسببت في إصابة العشرات.