الرياض (زمان التركية) – في محاولة لاستئناف العلاقات وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، اليوم الإثنين، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.

وقال تشاويش أوغلو في تغريدة نشرها على حسابه في “توينر”، “نحن في السعودية لبحث علاقاتنا الثنائية وبحث القضايا المهمة التي تهم منطقتنا وخاصة الهجمات على المسجد الأقصى واضطهاد الشعب الفلسطيني”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن تشاويش أوغلو، سيجري في وقت لاحق اليوم زيارة إلى المملكة العربية السعودية.

ولفت الوزارة في بيان أن تشاويش أوغلو يجري زيارة للسعودية يومي 10 و11 أيار/مايو الجاي.

وأوضحت أنه “في إطار الزيارة، سيتم بحث العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية خلال لقاء معالي وزير الخارجية مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود”.