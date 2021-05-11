أنقرة (زمان التركية) – انتهت تركيا بنسبة كبيرة من أعمال إنشاء الجدار العازل بين الولايات الكردية وشمال سوريا في إطار مساعي عزل الأكراد.

وبارتفاع ثلاثة أمتار وعرض مترين تم إنشاء جدار عازل على حدود ولايات شانلي أورفة وغازي عنتاب وكيليس وهاتاي ومادرين وشرناق مع سوريا، والذي بدأ إنشائه قبل خمس سنوات.

وتهدف تركيا إلى عزل الولايات الكردية عن سوريا والعراق وإيران لمنع الكرد في الدول الثلاث من إنشاء كيان انفصالي.

وفي إطار البروتوكول الموقع مع وزارة الدفاع ووزارة المالية تنفذ إدارة التنمية العمرانية التركية (TOKİ) أعمال إنشاء الجدار العازل، بما يشمل المعبر الحدودي وبرج المراقبة بجانب طريق الدوريات والجدار على ارتفاع 3 متر.

ومن المخطط بجانب الجدار العازل إنشاء طريق دوريات عسكرية على الحدود السورية بامتداد 911 كيلومتر وذلك داخل المنطقة الخاضعة لنفوذ الوحدات الحدودية العسكرية بالولايات السابق ذكرها.

ووضعت أسلاك شائكة أعلى الجدران والكتل المحمولة التي تزن 7 أطنان بارتفاع 3 أمتار وعرض مترين وذلك بامتداد الشريط الحدودي.

ومن الناحية الأخرى من الجدار كانت تركيا نفذت عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع بهدف القضاء على النفوذ الكردي السوري في المنطقة.

وحتى الآن نفذت الحكومة التركية 98% من الجدار العازل بامتداد 892 كيلومتر، بينما لا تزال أعمال الإنشاء قائمة في الجزء المتبقي البالغ 18.9 كيلومتر.

وعلى صعيد الحدود العراقية تنفذ تركيا جدارًا عازلا بامتداد 147.4 كيلومتر، بينما لا تزال أعمال الإنشاء قائمة في الجزء المتبقي البالغ 96 كيلومتر.

كما تبني تركيا على الحدود مع إيران، ثالث أكبر جدار في العالم ويبلغ طوله الإجمالي 911 كيلومتراً، ويضم 22 برجاً م للمراقبة.