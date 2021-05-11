أنقرة (زمان التركية) – تبين أن قيادات هيئة الإذاعة والتلفزيون التركي (تي آر تي) يعملون في مؤسسات أخرى بجانب عضوية مجلس إدارة الهيئة.

وأشار تقرير أعمال هيئة الإذاعة والتلفزيون التركي لعام 2020 إلى حصول عضو مجلس الإدارة على راتب شهري بقيمة 7 آلاف و259 ليرة.

وتتولى هيئة هيئة الإذاعة والتلفزيون الرقابة على أداء القنوات التلفزيونية، وتفرض الهيئة عقوبات وغرامات على القنوات والفضائية والمذيعين في حال صدور تصريحات ضد الرئيس أردوغان والحزب الحاكم من قبل المعارضة.

وتبين أن أربعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة والبالغ عددهم ستة يشغلون مناصب في مؤسسات أخرى، حيث يعمل المدير العام للهيئة ورئيس مجلس إدارتها، إبراهيم أران، في شركة تركسات، في حين يعمل نائبه، أركان دوردو، كعضو مجلس إدارة في هيئة الإعلانات الصحفية.

النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى أكيش، يشغل منصب كبير مستشاري الرئاسة بجانب عمله في الهيئة. ويشغل عضو مجلس إدارة الهيئة، علي عثمان أوزترك، رئاسة جامعة هيتيت.

وتشكل فواتير الكهرباء نحو 80 في المئة من عائدات هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وذكر نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة زونجولداك، دنيز يافوز يلماز، أنه خلال الفترة بين عامي 2004 و2019 بلغ نصيب هيئة الإذاعة والتلفزيون من فواتير الكهرباء الخاصة بالمواطنين نحو 50 مليار ليرة.

ارتفاع أرباح الهيئة في ختام عام 2020

وأشار التقرير إلى اختتام الهيئة عام 2020 بأرباح بلغت 496.5 مليون ليرة. ولم يتضمن التقرير معلومات حول تكلفة الأعمال الدرامية وذلك رغم الانتقادات التي تتعرض لها بسبب عدم كشفها عن تكاليف الأعمال الدرامية وأعمالها الإنتاجية بالخارج.

هذا وذكر التقرير أن النفقات الاستثمارية بلغت 149 مليون ليرة خلال عام 2020.

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