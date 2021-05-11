عمان (زمان التركية)ــ يعرف رجيم الليمون بأنه نظام غذائي تبلغ مدته 10 أيام، يتضمن عصير ليمون مع إضافات معينة مثل القيقب والفلفل الأحمر، عادة ما يستخدم للحصول على خسارة سريعة للوزن.

تبعًا لحمية الليمون، لا يتم تناول الطعام، بالتالي لا يستهلك الجسم الكربوهيدرات التي تمده بالطاقة، فيقوم بحرق الدهون المخزنة فيه للحصول على الطاقة اللازمة له، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

يسمح رجيم الليمون للشخص استهلاك ما يصل إلى 600 سعرة حرارية فقط، مقارنة بالسعرات الحرارية المعتادة الموصى بها وهي 1600 سعرة حرارية للنساء و2500 للرجال.

فوائد رجيم الليمون

لا يساهم رجيم الليمون فقط في خسارة الوزن السريعة، بل هناك فوائد عديدة له، أهمها:

جيد للجهاز الهضمي: يساعد شراب الليمون على هضم الطعام وإزالة الفضلات من الجسم، عن طريق تحفيز حركة الأمعاء.

يعزز نظام المناعة: يعد الليمون مصدرًا مهم لفيتامين C الذي يعتبر مضادًا قويًا للأكسدة، مما يقوي من جهاز المناعة لديك.

يزيد لمعان الجلد: عندما يزيل عصير الليمون السموم من جسمك، فإنه يخفف من المشاكل الجلدية ويعطي لمعان للبشرة.

يخفف من الإلتهاب: إن شرب عصير الليمون يخفف من الضغط على الشرايين والأوعية الدموية والأعصاب، والتخفيف من الالتهابات.

كيفية إعداد مشروب الليمون

ليس من الصعب إعداد مشروب الليمون، فكل ما تحتاجه هو 25 مللتر من الماء لكل 20 مللتر من عصير الليمون المركز، يمكنك اضافة القيقب والفلفل الأحمر مع الخليط.

وهناك أمور يجب مراعاتها أثناء إعداد الخليط ومنها:

ينصح بالماء النقي لأن الشوائب يمكن أن تؤدي إلى اثار جانبية

يفضل أن يكون الماء دافئًا للمساعدة في حرق سعرات حرارية أكثر

ينصح باستخدام شراب القيقب العضوي لأنه خالي من المواد الكيميائية والأسمدة

يمكنك التخفيف من تركيز عصارة الليمون إذا لم تكن قادرًا على شربها

احذر من استخدام عصير الليمون المصنع بدلًا من الطبيعي، لأنه مليء بالمنكهات الصناعية والمواد الحافظة.

البرنامج الغذائي لرجيم الليمون

إذا كنت تريد تحقيق النتائج المرجوة من الحمية، عليك شرب ما لا يقل عن 6 أكواب يوميًا من مشروب الليمون طيلة فترة الحمية -10أيام- مع اتباع الخطوات التالية:

في اليوم الأول: بالإضافة إلى مشروب الليمون، يمكنك شرب عصير البرتقال الذي يساعد على التخلص الأطعمة المصنعة في المعدة

في اليوم الثاني: يسمح بشرب السوائل الأخرى مثل الشوربات، والعصائر، مع مشروب الليمون

في اليوم الثالث: تستطيع ادخال الطعام ببطء مثل الفواكه والخضار النيئة فقط

في الأيام المتبقية: يفضل شرب عصير الليمون فقط مع القيقب، بدون تناول أطعمة.

الآثار الجانبية لرجيم الليمون

على الرغم من أن حمية الليمون هي فعالة ومفيدة للغاية، إلا أن هناك حاجة إلى توخي الحذر أثناء اتباعها نظرا لوجود العديد من الاثار الجانبية ومنها:

مشاكل في المعدة: حيث لا ينصح بتناول الأطعمة المختلفة فجأة بعد الحمية، لأنه يؤدي إلى حدوث تلبك معوي، وهنا يجب عليك تناول السوائل أولا ومن ثم الطعام الخفيف، وبعد ذلك يمكنك استهلاك المواد الدسمة.

نقص فيتامينات ومعادن: إذا واجهت مشكلة في نقص الفيتامينات والمعادن أثناء الحمية، عليك إيقافها.

حدوث الجفاف: قد يحدث في جسمك جفاف إذا استهلكت كميات قليلة من مشروب الليمون مع الماء، لذلك حاول استهلاك أكثر من 6 أكواب في اليوم الواحد لتنجب المشكلة.

شعور شديد في الجوع: يمكنك التعامل مع الام الجوع الخاصة بك عن طريق شرب المزيد من شراب الليمون أو الماء.

حرقة المعدة: تناول شراب الليمون فقط خلال الريجيم من شأنه أن يسبب حرقة وحموضة في المعدة.

تسوس الأسنان: يعمل الحمض على تاكل الأسنان وتعريضها للتسوس.

المصدر: ويب طب