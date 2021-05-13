انخفضت أكبر عملة مشفَّرة بنحو 15% إلى ما يزيد قليلاً عن 46 ألف دولار، قبل تقليص خسائرها إلى 6% تقريباً، مسجلةً سعر 50980 دولاراً بحلول الساعة 1:09 مساء في طوكيو يوم الخميس (بالتوقيت المحلي).

تسبب الاندفاع للبيع لفترة وجيزة في حدوث انقطاع في بعض تبادل العملة الرقمية،

وما تزال “بتكوين” مرتفعة بأكثر من خمسة أضعاف عن سعرها في 2020.

تأتي خطوة ماسك بعد أن كشفت”تسلا” في فبراير أنَّها اشترت ” بتكوين” مقابل 1.5 مليار دولار، وخططت لقبولها كأداة لتسوية مشتريات السيارات الكهربائية. أضفى إعلان “تسلا” حينذاك شرعية على العملة المشفَّرة باعتبارها طريقة دفع مقبولة بشكل متزايد، وأداة للاستثمار، خاصة من جانب شركة مدرجة في مؤشر ” ستاندرد آند بورز 500″، ورئيسها التنفيذي شخصية رفيعة المستوى تحظى بمتابعة كبيرة بين مستثمري التجزئة والجماهير.

أشار موقع ” تسلا” الذي يحتوي على صفحة دعم مخصصة لـِ” بتكوين”، إلى أنَّها العملة المشفَّرة الوحيدة التي تقبلها الشركة في القارة الأمريكية.