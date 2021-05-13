روما (زمان التركية) – في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء تغلب فريق يوفنتوس على مضيفه ساسولو (3-1)، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووضع الفرنسي أدريان رابيو فريق “السيدة العجوز” في المقدمة، بهدف سجله في الدقيقة 28 بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت كرته بأسفل القاء الأيمن قبل أن تعانق الشباك.

وضاعف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو النتيجة للضيوف في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى.

وقلص المهاجم جياكومو راسبادوري الفارق لأصحاب الأرض بهدف سجله في الدقيقة 59.

واختتم الأرجنتيني باولو ديبالا ثلاثية “البيانكونيري” بحلول الدقيقة 66 من زمن اللقاء الذي أقيم على أستاد “مابي” بمدينة ريجيو إيميليا.

وأحرز كريستيانو رونالدو بذلك هدفه اليوبيلي رقم 100 بقميص “البيانكونيري” خلال 131 مباراة، ليصبح “صاروخ ماديرا” أسرع لاعب في تاريخ يوفنتوس يصل إلى 100 هدف أو أكثر في جميع المسابقات في أول ثلاثة مواسم له مع “السيدة العجوز”، بواقع 14 هدفا فى دوري أبطال أوروبا، و80 هدفا في الدوري الإيطالي، و4 أهداف فى كأس إيطاليا وهدفين فى كأس السوبر الإيطالي.

كما بات رونالدو أول لاعب في التاريخ يحرز 100 هدف أو أكثر فى جميع المسابقات، مع ثلاثة أندية، بعدما سجل “صاروخ ماديرا” 450 هدفا بقميص ريال مدريد “الميرينغي” و118 هدفا مع مانشستر يونايتد.

وعزز النجم البرتغالي تربعه على عرش صدارة الهدافين للموسم الحالي “للكالتشيو” برصيد 28 هدفا، متفوقا بفارق 6 أهداف على أقرب ملاحقيقه الكولومبي لويس مورييل نجم فريق أتالانتا، والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.

ويحتل كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 36 عاما، المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ يوفنتوس، برصيد 100 هدف، بالتساوي مع زميله باولو ديبالا، الذي وقع هو الآخر على هدفه اليوبيلي رقم 100 اليوم أيضا.

ورفع يوفنتوس رصيده بعد هذا الفوز إلى 72 نقطة، ويشغل المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري “الكالتشيو” واحتفظ ببصيص الأمل في دخول المربع الذهبي المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في المقابل، توقف رصيد ساسولو عند 56 نقطة، ويحتل المركز الثامن في الدوري.