بورتو (زمان التركية) – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، الخميس، رسمياً نقل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين الذي سيقام في 29 مايو الجاري من إسطنبول إلى بورتو للسماح لمشجعي الناديين بالسفر بأمان في ظل قيود جائحة فيروس كورونا.

وكان من المفترض إقامة النهائي على ستاد أتاتورك الأولمبي في إسطنبول، لكن الحكومة البريطانية وضعت تركيا على “القائمة الحمراء” للسفر الجمعة الماضي، ما قلص من فرص حضور جماهير الفريقين للمباراة.

وسيقام النهائي الآن على ستاد دراغاو الخاص بنادي بورتو، وسيسمح بحضور 6 آلاف متفرج من كل فريق على أن يتم تحديد الحضور الجماهيري النهائي بالملعب في وقت لاحق بعد التعاون مع السلطات البرتغالية.