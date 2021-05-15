مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين إثر سقوط صواريخ بمحيط “تل أبيب”

تل أبيب (زمان التركية) قتل إسرائيلي وأصيب آخرون، السبت، جراء سقوط صواريخ أطلقتها حركة حماس على منطقة رمات غان بمحيط تل أبيب، فيما سقطت صواريخ أخرى بالقرب من مطار بن غوريون، وغيرها من المواقع الإسرائيلية.
كما أصيب مستوطن وتعرضت مجموعة من المركبات للحرق، جراء سقوط صاروخين في منطقة جفعات شموئيل، قرب تل أبيب.
وسقط أيضا صاروخ أطلق من قطاع غزة، قرب مستوطنة عيلي جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.
ودوت صفارات الإنذار في كل من قاعدة بالماخيم الجوية للتجارب الصاروخية والدفاعية جنوب تل أبيب، وأسدود ولاخيش وجنوب عسقلان.
وكانت “كتائب القسام” قد أعلنت توجيه عشرات الصواريخ نحو تل أبيب ردا على ما أسمته “مجزرة مخيم الشاطئ”. وحذرت حركة حماس من أنها “جهزت نفسها لقصف تل أبيب 6 أشهر متواصلة”.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف في الساعات الأخيرة “عددا من كبار قادة حماس، بشقة تستخدم كبنية إرهابية في مخيم الشاطئ”.
وكان الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق، أن حركة حماس أطلقت 2500 صاروخ من قطاع غزة.
وقصفت القوات البحرية الإسرائيلية مناطق شمال مدينة غزة، كما شنت الطائرات الاسرائيلية غارات على القطاع في ساعات مبكرة من صباح اليوم.