مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين إثر سقوط صواريخ بمحيط “تل أبيب”

كما أصيب مستوطن وتعرضت مجموعة من المركبات للحرق، جراء سقوط صاروخين في منطقة جفعات شموئيل، قرب تل أبيب.

وسقط أيضا صاروخ أطلق من قطاع غزة، قرب مستوطنة عيلي جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

ودوت صفارات الإنذار في كل من قاعدة بالماخيم الجوية للتجارب الصاروخية والدفاعية جنوب تل أبيب، وأسدود ولاخيش وجنوب عسقلان.

وكانت “كتائب القسام” قد أعلنت توجيه عشرات الصواريخ نحو تل أبيب ردا على ما أسمته “مجزرة مخيم الشاطئ”. وحذرت حركة حماس من أنها “جهزت نفسها لقصف تل أبيب 6 أشهر متواصلة”.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف في الساعات الأخيرة “عددا من كبار قادة حماس، بشقة تستخدم كبنية إرهابية في مخيم الشاطئ”.

وكان الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق، أن حركة حماس أطلقت 2500 صاروخ من قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما يستمر القصف الإسرائيلي على غزة، برا وجوا وبحرا، إذ تواصل الدبابات الإسرائيلية قصفها المدفعي العنيف على مواقع متعددة شرقي غزة.

وقصفت القوات البحرية الإسرائيلية مناطق شمال مدينة غزة، كما شنت الطائرات الاسرائيلية غارات على القطاع في ساعات مبكرة من صباح اليوم.