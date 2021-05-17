أنقرة (زمان التركية) – أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا مع بابا الفاتيكان تناولا خلاله الهجمات الإسرائيلية على فلسطين.

وأوضح أردوغان خلال الاتصال الهاتف اليوم الاثنين، أن فلسطين تشهد أعمالا وحشية مؤكدا أن الهجمات الإسرائيلية لا تستهدف الفلسطينيين فقط بل تستهدف جميع المسلمين والمسيحيين والإنسانية بأسرها.

وأكد أردوغان أيضا أن إسرائيل المحتلة التي منعت وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وقيدت حريتهم في العبادة وقتلت المدنيين الأبرياء بالأراضي الفلسطينية انتهكت شرف الإنسانية مشيرا إلى أن هذه الوحشية الناجمة عن ممارسات إسرائيل تهدد أمن المنطقة.

وشدد أردوغان على ضرورة إنهاء إسرائيل لممارساتها الغير إنسانية والظالمة التي تنتهك حرمة الأقصى وتوحد الإنسانية ضد إسرائيل المحتلة التي لا ترى أي حرج في الاعتداء على الأماكن المقدسة.

وذكر أردوغان على ضرورة إبداء المجتمع الدولي رد الفعل الرادع الذي تستحقه إسرائيل وتلقينها درسا واتخاذ خطوات فعلية في هذا الصدد مفيدا أن تركيا كثفت جميع جهودها في هذه النقطة وأجرت فعاليات دبلوماسية مكثفة بجميع المنصات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة غير أن مجلس الأمن عجز عن إظهار المسؤولية الواجبة عليه.

هذا وأفاد أردوغان أن إسرائيل ستواصل قتل الفلسطينيين طالما لم يقدم المجتمع الدولي على معاقبة إسرائيل التي ارتكبت جرائم إنسانية بالعقوبات اللازمة مشددا على أهمية ردود الفعل والرسائل التي سيواصل البابا تقديمها في هذا الصدد لتحريك العالم المسيحي والمجتمع الدولي.