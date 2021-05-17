أنقرة (زمان التركية) – انخفض معدل الزواج في تركيا وارتفعت حالات الطلاق وفق بيانات أوروبية حديثة.

بحسب بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) فبينما انخفضت معدلات الزواج في دول الاتحاد الأوروبي بمقدار النصف منذ عام 1964، تضاعفت معدلات الطلاق.

وعلى الرغم من أن تركيا كانت من أكثر الدول التي كان الزواج فيها الأكثر رواجًا خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن معدل الزواج انخفض في تركيا في عام 2019، فضلا عن ارتفاع معدل الطلاق.

وأضافت البيانات أنه منذ عام 1964، انخفض معدل الزواج في الاتحاد الأوروبي من 8.0 لكل ألف إلى 4.3 في عام 2019. في الوقت نفسه، تضاعف معدل الطلاق من 0.8 لكل ألف في عام 1964 إلى 1.8 في عام 2019.

وأشارت البيانات إلى أن من بين دول الاتحاد الأوروبي التي كان الزواج فيها الأكثر شيوعًا في عام 2019، جمهورية قبرص -الجنوبية- حيث كان لديها أكبر عدد من الزيجات مقارنة بالسكان.في الجزيرة الصغيرة، يتزوج 8.9 من بين ألف شخص.

جنوب قبرص، التي تحتل المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية في عدد الزيجات، تليها ليتوانيا إحدى دول البلطيق.

أما تركيا فتحتل المرتبة الخامسة بين الدول التي يعتبر فيها الزواج الأكثر شعبية بين الدول الأوروبية. 6.6 من كل ألف شخص في تركيا عام 2019 متزوجون.

وفي حين أن هناك انخفاضًا خطيرًا في معدلات الزواج في أوروبا، إلا أن معدلات الطلاق آخذة في الازدياد. تضاعفت معدلات الطلاق تقريبًا منذ عام 1964، وفقًا لبيانات يوروستات.

كانت الدول التي سجلت أعلى معدلات الطلاق في عام 2019 هي لوكسمبورغ ولاتفيا وليتوانيا. 3.1 من كل ألف شخص في دول الاتحاد الأوروبي مطلقون.

وتجاوزت تركيا متوسط ​​معدلات الطلاق في الاتحاد الأوروبي، ووفقًا لبيانات يوروستات، تم تسجيل 1.9 من كل ألف شخص في تركيا على أنهم مطلقون في عام 2019. ارتفع معدل الطلاق في تركيا، وهي من بين الدول التي ينتشر فيها العنف ضد المرأة في العالم، بمقدار 0.2 شخص مقارنة بعام 2018.