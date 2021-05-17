أنقرة (زمان التركية) – أضيف إلى واجبات المخاتير في القرى والأحياء التركية تقديم تقارير أمنية إلى المدير الإداري بشأن هذه الأمور.

وفقًا لمشروع تعديل قانون القرية رقم 442 المقترح من وزارة الداخلية فإن من مهام المخاتير مساعدة ضباط إنفاذ القانون لضمان السلام وتقديم تقارير إلى السلطات المحلية بهذا الصدد.

ورد في مسودة القانون أن المهام التي سيتولاها مخاتير القرى ستكون على النحو التالي: “مساعدة قوات الأمن في إقرار النظام العام والأمن بالقرية ومساعدة السلطات المحلية على جمع بيانات ومعلومات بشأن القرية عندما تستدعي الحاجة لهذا”.

في المسودة، تم تضمين تعريف وظيفي جديد للرؤساء، مثل “أداء الواجبات الموكلة إليه من قبل السلطة المدنية المحلية”، والتي يمكن استخدامها حسب الرغبة.

ونصت المسودة على منح مختار القرية راتب شهري بقيمة 2430 ليرة على أن يتم تخصيص مساعدات له من موازنة الحكومة المركزية مرتين سنويا.

هذا ويسمح القانون لرئيس الجمهورية مضاعفة قيمة هذه المساعدات التي سيتم وضعها في حساب القرى والأحياء خلال شهري مارس/ آذار وسبتمبر/ أيلول.