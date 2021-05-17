أنقرة (زمان التركية) – سجلت كلا من تركيا وتشيلي أعلى زيادة في الاعتماد على العملات الأجنبية وفق تقرير دولي.

كشف عن ذلك تقرير متابعة القروض الدولية الذي أعده معهد التمويل الدولي.

وسلط التقرير الضوء على الدول النامية التي سجلت ديونها من فئة الدولار أعلى زيادة في الوقت الذي تراجعت فيه الديون الدولية حول العالم بنحو 1.7 تريليون دولار لتسجل 289 تريليون دولار.

ومنذ عام 2019 ارتفعت ديون الدول النامية بنحو 11 ترليون دولار لتسجل 86 تريليون دولار.

وعلى صعيد تركيا بلغت نسبة إجمالي الديون للدخل القومي خلال الربع الأول من عام 2020 نحو 144.3 في المئة، غير أن هذه النسبة واصلت الارتفاع خلال الربع الأول من عام 2021 لتسجل 163.4 في المئة.

وكانت هيئة الإحصاء التركية قدأن دخل تركيا القومي خلال عام 2010 بلغ 717 مليار دولار. وبالنظر إلى هذه الإحصاءات فإن نسبة ديون تركيا من فئة الدولار من إجمالي ديونها بلغت ترليون و171.5 مليار دولار، حيث كانت الديون من فئة العملات الأجنبية تشكل 87.2 في المئة من إجمالي هذه الديون.

هذا ويشير تقرير معهد التمويل الدولي إلى تصدر تركيا قائمة أعلى الدول النامية في الهشاشة أمام التغيرات المناخية وأقل الدول النامية في مقاومتها.