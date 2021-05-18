أنقرة (زمان التركية) – كشفت وكالة التوظيف التركية (IŞKUR) أنها تلقت في شهر أبريل/ نيسان الماضي 11500 طلب توظيف يوميًا.

وتشير إحصاءات وكالة التوظيف إلى توظيف 100 ألف و369 من العاطلين عن العمل المسجلين لديها خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.

الشهر الماضي شهد تراجع أعداد العاطلين عن العمل المسجلين لدى الوكالة إلى 2 مليون و910 ألف شخص. وتعكس هذه الإحصاءات تراجعا بنسبة 19 في المئة بأعداد العاطلين عن العمل المسجلين لدى الوكالة خلال عام واحد، لكن مع ذلك هناك ارتفاع كبير في اعداد العاطلين عن العمل.

وخلال مارس العام السابق بلغ عدد العاطلين عن العمل المسجلين لدى الوكالة 3 مليون و639 ألف شخص، لكن في شهر مارس/ آذار الماضي بلغ عدد العاطلين عن العمل المسجلين لدى الوكالة 2 مليون و664 ألف شخص.

ارتفع عدد العاطلين عن العمل المسجلين لدى الوكالة خلال شهر أبريل/ نيسان وحده بنحو 246 ألف شخص. وتوضح هذه الإحصاءات أن متوسط العاطلين عن العمل الذين قاموا بالتسجيل لدى الوكالة بلغ 11533 شخص يوميا خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.

هذا ولا يحصل جميع العاطلين عن العمل المسجلين لدى الوكالة على بدل بطالة، إذ تشير إحصاءات وكالة التوظيف إلى حصول 82 ألف و955 شخصا فقط على بدل بطالة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري على الرغم من تقدم 276 ألف و256 شخص بطلب حصول على بدل بطالة خلال تلك الفترة.

وكانت الأشهر الأولى من الجائحة قد شهدت تراجع في أعداد الأشخاص الذين يبحثون عن فرص عمل وذلك مع حظر التجوال الذي فرضته السلطات وفقدانهم الأمل في العثور على فرص عمل. ولهذا السبب ليس من الغريب التراجع المرصود في إحصاءات وكالة التوظيف خلال العام الأخير.

وكشفت هيئة الإحصاء التركية في مارس الماضي أن معدلات البطالة في تركيا خلال عام 2020، سجلت 13.2 في المئة، بإجمالي 4 مليون و61 ألف شخص.

وتحتل تركيا المركز الثالث في ارتفاع معدل البطالة من بين 30 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق تقرير للمنظمة.