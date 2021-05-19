القاهرة (زمان التركية) – أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أسفه البالغ إزاء ما صدر عن وزير خارجية لبنان شربل وهبة، خلال مقابلة تليفزيونية وحمل تجاوزاً في حق دول الخليج عموما والمملكة العربية السعودية علي وجه الخصوص، واصفاً تلك التصريحات بالبعيدة عن اللياقة الدبلوماسية.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية إن الأمين العام اعتبر أن لغة الحوار المستخدم من جانب كبار مسئولي الدول العربية يتعين أن تعكس دائما مشاعر الأخوة والاحترام المتبادل بين الشعوب العربية، وتتجنب ما يهيج الخواطر أو يُثير البغضاء ويُذكي الفتن.

وأعرب البيان عن الاسف الشديد لأن تأتي هذه التصريحات في توقيت دقيق للغاية يمر به لبنان وفي وقت يحتاج فيه الى كل الدعم من اصدقائه واشقائه، وأسهمت في توتير العلاقة اللبنانية الخليجية بدلا من تصحيح مسارها بالشكل المطلوب.