أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حول “مستوى تقدير السياسيين” أن رئيسة حزب الخير في تركيا، ميرال أكشينار، في المرتبة الثانية خلف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة متروبول للدراسات واستطلاعات الرأي.

وكشف رئيس مؤسسة متروبول، أوزر سنجار، عن نتائج “مستوى تقدير السياسيين” في استطلاع رأي “نبض تركيا” لشهر أبريل/ نيسان، حيث حصل كل من أردوغان وأكشينار على نسب متقاربة لبعضهما البعض.

وبلغ مستوى تقدير أردوغان 4.5 نقطة من أصل 10 نقاط وبلغ مستوى تقدير أكشينار 4.3 نقطة، غير أن أكشينار تتفوق على أردوغان في المتوسط بواقع نقطة.

وبلغ مستوى تقدير رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، نحو 3.6 في المئة تلاه رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشالي، بواقع 3.3 في المئة.

وعبر تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر أكد سنجار أن القيمة المتوسطة تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للانتخابات الرئاسية.

يشار إلى أن ميرال أكشنار حصلت في الانتخابات الرئاسية عام 2018 على 7.29 في المئة من أصوات الناخبين.