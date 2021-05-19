أنقرة (زمان التركية) – تعرضت قاعدة عسكرية تركية في ولاية ديار بكر لهجوم مساء الثلاثاء تسبب في حالة ذغر للسكان.

وزارة الدفاع التركية أصدرت بيانا أعلنت خلاله تعرض قاعدة عسكرية لهجوم بطائرتين مسيرتين مفيدة أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية.

في حوالي الساعة الثانية عشر ونصف من مساء يوم أمس سُمع من مناطق مختلفة دوي انفجارات متتالية بمدينة دياربكر. وعقب الانفجارات سُمع دوي صافرات الإنذار.

وذكرت مصادر محلية أن الانفجار وقع بالقرب من القاعدة الجوية الثامنة.

وعبر تويتر نشر وزير الداخلية، سليمان سويلو، تغريدة أفاد خلالها أن الانفجار وقع بمؤسسة عسكرية في دياربكر وأنه لم يسفر عن سقوط أية خسائر في الأرواح.

كما ذكر أنه تم تدمير الطائرتين.

الانفجار شعر به سكان المدينة وأسفر عن اهتزاز المنازل وهو ما أثار حالة من الرعب الشديد ة.

وفي السياق نفسه نشرت وزارة الدفاع عبر تويتر تغريدة بشأن محاولة الهجوم على القاعدة العسكرية، حيث أوضحت أنه كانت هناك محاولة هجومية بطائرتين مسيرتين على القاعدة الجوية الثامنة بمدينة دياربكر في حوالي الساعة الثانية عشر ونصف ليلا.

هذا وأكدت وزارة الدفاع أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالقاعدة وأن القاعدة لم تشهد أية خسائر مادية.

ومن غير المعروف إن كان حزب العمال الكردستاني الذي ينشط في المنطقة الحدودية مع العراق يقف وراء الهجوم أم لا، وفي حال استخدام التنظيم الانفصالي سلاح الطيران المسير فهذا يشير إلى تطور نوعي قادم في المواجهات.