أنقرة (زمان التركية) – أعلنت شركة طيران روسية أخرى إيقاف جميع رحلتها الجوية إلى تركيا حتى نهاية فصل الصيف.

وذكرت شركة S7 فب بيان أنها ستعيد طرح تذاكر الرحلات إلى تركيا في حال استئناف الرحلات التي تم إلغائها بسبب جائحة كورونا.

وأشارت الشركة في بيانها إلى استمرار حالة الغموض المتعلقة برحلات الطيران إلى تركيا مشددة على استعدادها لإعادة طرح تذاكر رحلات الطيران إلى تركيا في حال ما إن عادت الوضع الوبائي في تركيا إلى طبيعته واستئناف الرحلات إليها مرة أخرى.

يأتي ذلك بعد أن أعلتت شركة الطيران الروسية، Aeroflot، كانت إلغاء رحلاتها إلى تركيا طوال شهر يونيو/ حزيران.

وأوضح المسؤولون بالشركة أنه ستجري رحلتين فقط أسبوعيا إلى تركيا.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا ، قد أعلنت في الثاني عشر من أبريل/ نيسان الماضي تقييد الرحلات المسيرة والشارتر بين تركيا وروسيا خلال الفترة بين 15 أبريل/ نيسان والأول من يونيو/ حزيران.

وأربك تراجع الطلب على السياحة في تركيا حسابات الحكومة والعاملين بالقطاع، وبينما يعتبر وباء كورونا سببا رئيسيا لانخفاض عدد السياح، تلعب السياسة الخارجية لتركيا دورًا آخر في هذه القضية.

وكان من اللافت أن روسيا اتخذت قرارا بحظر رحلات الشارتر إلى تركيا عقب التقارب التركي الأوكراني، فيما دعت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، شركات السياحة لوقف بيع تذاكر رحلات إلى تركيا بعد الأول من يونيو القادم، ما يشير إلى احتمال تمديد الحظر المفروض على السفر إلى تركيا.

كما بدأت بريطانيا وفرنسا بإخضاع المسافرين الوافدين من تركيا لحجر صحي إلزامي الأم الذي ينعكس سلبا على قرارات السياح في الذهاب إلى تركيا.

وبينما تصدر تلك الدول قضية تفشي كورونا في تركيا كسبب لإجرائاتها إلا أنه لا يمكن التغافل عن التوترات السياسية.

كل هذه التطورات دفعت الحكومة التركية إلى بدء محادثات لإقناع الدول بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى تركيا، وأجرى الرئيس التركي اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي في حين تعهد وزير الخارجية التركي لنظيره الألماني بتطعيم جميع الأشخاص الذين قد يتعامل معهم السائح خلال زيارته للبلاد وتوفير سياحة آمنة لهم.